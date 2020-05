Campania: Di Scala (FI), su covid-hospital ennesimo errore di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi in Puglia tutti i cittadini potranno attivare il proprio fascicolo sanitario elettronico anche nelle farmacie. In Campania...lo stiamo ancora aspettando. Col governo De Luca, rapido ed efficiente solo a mettere su qualche baracca anti-Covid, continuiamo a essere sempre più ultimi nonostante le mille denunce e le mille sollecitazioni della mia commissione sui tantissimi errori e sui gravissimi ritardi accumulati su di uno strumento assolutamente fondamentale per la programmazione sanitaria". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campano di Forza Italia Maria Grazia Di Scala che ha concluso: "Un fatto, questo, che tradotto in cifre, fa circa 20 milioni di euro buttati al vento". (Ren)