- La Fiadel di Salerno ha inoltrato una richiesta urgente d'incontro per discutere della ricollocazione dei dipendenti del consorzio Bacino Salerno 2. In una nota, il segretario provinciale del sindacato Angelo Rispoli ha spiegato: "Serve stilare un piano di ricollocazione per i dipendenti in questione. Vista la criticità della questione ci aspettiamo risposte in tempi brevi".(Ren)