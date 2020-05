Coronavirus: Cesaro (FI), a rischio le aziende campane, togliere subito l'Irap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La possibile chiusura del 50 per cento delle aziende commerciali campane segna il totale fallimento del piano socio economico del governatore De Luca, non solo l'inadeguatezza del governo Conte". Lo ha afferma il capogruppo regionale campano di Forza Itala Armando Cesaro che ha aggiunto: "Ovviamente non resteremo a guardare il tracollo della nostra regione con le mani in mano ma stiamo lavorando ad una grande operazione verità che documenterà dettagliatamente l'inaccettabile stagione di sprechi del governo campano di questi due mesi". Cesaro ha spiegato: "Denuncia ma anche, da opposizione utile e responsabile, proposta: proprio questa mattina abbiamo infatti depositato agli atti del Consiglio regionale la richiesta formale dell'eliminazione dell'Irap, proposta che va ad aggiungersi al corposo pacchetto di misure già presentato ad aprile". Quindi ha concluso: "Non ridurre o sospendere momentaneamente ma eliminare questo intollerabile balzello completamente e per sempre: servono misure forti, automatiche e immediate".(Ren)