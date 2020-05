Campania: approvata risoluzione su piano straordinario controlli anti-inquinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione regionale campana sulle ecomafie ha approvato a maggioranza una risoluzione che impegna la giunta regionale della Campania "ad adottare un piano straordinario di interventi per il contrasto all'inquinamento di fiumi, laghi e delle acque marine regionali articolato in diversi punti". Per monitorare l'ambiente, come si legge in una nota: "si va dalla rilevazione aerea, attraverso droni e mezzi della Sma Campania, dei corpi d'acqua storicamente interessati da sversamenti incontrollati, al controllo delle sponde dei fiumi e dei laghi regionali grazie a uomini e mezzi destinati a questo servizio passando per il monitoraggio e le azioni d'intesa con le autorità competenti in materia di controlli sugli scarichi. Il piano poggia sull'istituzione della polizia idraulica e sul potenziamento dell'organico dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania". Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi, presidente della commissione, ha spiegato in una nota: "Bisogna che passi chiaro il concetto che il nostro territorio non è una zona franca per gli sversamenti illeciti. Pugno duro contro chi inquina i nostri mari e danneggia la reputazione del territorio, a tutela delle nostre risorse e a sostegno degli operatori balneari. La seduta di oggi e la risoluzione approvata sono la dimostrazione che su temi importanti non possono esserci divisioni di sorta. In un momento di difficoltà siamo intervenuti per affrontare un'emergenza e nello stesso tempo proponendo soluzioni". (Ren)