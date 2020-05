Coronavirus: Kosovo, tornano a salire nuovi contagi, nelle ultime 24 ore 14 casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a salire il numero delle persone positive al Covid-19 in Kosovo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 nuovi casi, in 5 differenti comuni del paese, come ha reso noto l'Istituto nazionale kosovaro per la salute pubblica. Si tratta del maggior numero rilevato nelle ultime due settimane. Dall'inizio della pandemia, il Kosovo conta in tutto 884 contagiati e 28 vittime. Intanto, il numero dei guariti continua a crescere, salendo a 655. Le autorità sanitarie hanno dichiarato che "la situazione è sotto controllo" ma continuano a premere sulla necessità del rispetto delle regole di igiene e distanziamento fisico e sociale, in particolare dopo che dall'inizio della scorsa settimana sono state allentate le restrizioni, con molte imprese che hanno ripreso l'attività e maggiore tempo a disposizione dei cittadini per muoversi. (Kop)