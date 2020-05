Fase 2: de Magistris, rilassamento prevedibile, ma siamo ancora in piena emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I napoletani sono stati molto maturi e responsabili nella prima fase dell'emergenza coronavirus". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Rai Radio 1. "Ma questo non è certo imputabile alle minacce di qualcuno - ha proseguito il sindaco - Sapevamo che la fase 2 sarebbe stata più complicata: le persone possono uscire, andare a trovare i parenti. La maggior parte dei napoletani portano le mascherine e mantengono il distanziamento, si vedono tuttavia, assembramenti e persone molto vicine. Vedi soprattutto i giovanissimi senza mascherina. Si tratta di un rilassamento prevedibile, ma le persone devono capire che siamo ancora in piena pandemia e non siamo ancora fuori dal tunnel. A Napoli dal punto di vista sanitario stiamo andando molto bene, basta però un errore di troppo per tornare in fase 1. Sarebbe una tragedia dal punto di vista economico e sociale, oltre che psicologico", ha concluso de Magistris. (Ren)