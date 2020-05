Fase 2: A. Cesaro (FI), assurdo scaricare crisi turismo su imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scandaloso, se dovesse essere confermato quanto previsto nella bozza del decreto Rilancio, per il settore turistico non ci sarebbe scampo. Stabilire che il bonus vacanza delle famiglie sia finanziato con un credito di imposta a carico delle imprese che già sono allo stremo per il lockdown e senza alcuna liquidità in cassa, equivale a voler decretare il fallimento di tour operator, agenzie di viaggio, strutture alberghiere e balneari, indotto incluso". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, per il quale "scaricare tutto il peso della crisi sulle aziende, come intende fare a il governo è una intollerabile presa in giro: le misure devono essere ben più consistenti e devono guardare al presente. Domani, soprattutto in una regione come la nostra che vive di turismo ma dopo cinque anni di governo regionale non è neppure ancora attrezzata dal punto di vista istituzionale, sarà troppo tardi per recuperare", ha concluso Cesaro. (Ren)