Coronavirus: Caldoro, contributi al Terzo Settore per acquisto dispositivi protezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo sembra aver accolto le richieste provenienti dai rappresentanti del terzo settore e in particolare sembra voler destinare risorse aggiuntive agli enti che operano al Sud. Vedremo ma è necessario fare altro e la Regione può intervenire". Lo ha dichiarato in una nota Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania che ha aggiunto: "La Campania può fare la sua parte, sin da subito, integrando quanto sarà previsto dal governo, un modo per essere al fianco di tutte le realtà operanti sul nostro territorio, piccole o grandi che siano". Quindi ha aggiunto: "Sarebbe sbagliato, infatti, considerare uguali tutti gli enti poiché non tutti, pur erogando servizi fondamentali e sostenendo le persone, potranno usufruire di benefici come il credito d'imposta ed è per questo che serve una proposta rivolta alla più vasta platea possibile di Enti attivi in Campania prevedendo l'utilizzo di almeno 2 milioni di € di risorse presenti nei propri Programmi Operativi Fers e Fse". In particolare, secondo Caldoro: "Sarebbe auspicabile garantire, contributi per assicurazione mezzi, per la sanificazione delle sedi e dei mezzi utilizzati anche da enti non di protezione civile e di tutte le sedi di attuazione progetto di servizio civile (non svolti presso Enti pubblici), contributi per l'affitto per enti del terzo settore". (segue) (Ren)