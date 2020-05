Coronavirus: A. Cesaro (FI), per Centro Direzionale serve fondo straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello dei commerciati del Centro Direzionale di Napoli, in grave difficoltà per la chiusura degli uffici, va raccolto e rilanciato. E' giusto stabilire, come chiedono, l'annullamento delle imposte per l'occupazione degli spazi pubblici e dei rifiuti, ma non basta". Lo ha affermato, a margine di un'incontro con una delegazione del comitato civico del Centro Direzionale di Napoli, il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, per il quale "parliamo di una realtà specifica e unica nel suo genere in tutta la Campania, costituita al 90 per cento da uffici che con l'attivazione per legge dello smart working ha finito per desertificarsi. E' chiaro che per questa unicità urbanistica e produttiva serve l'istituzione immediata di un fondo regionale dedicato per scongiurare il rischio concreto della definitiva chiusura di tantissimi esercizi commerciali e la sua relativa desertificazione produttiva". "Servono quindi subito contributi a fondo perduto - ha sottolineato l'esponente di Forza Italia - un fondo regionale da destinare soprattutto alla copertura alle spese vive fin qui sostenute per aprire e restare aperti, a partire dalle utenze e dai fitti". "Un intervento - ha concluso Cesaro – da mantenere in piedi per l'intera durata del periodo dell'emergenza Covid". (Ren)