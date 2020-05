Coronavirus: De Luca, in Lombardia alta mobilità, in Campania no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vogliamo ripartire quando avremo per un mese zero contagi in Campania: dovremo convivere con il contagio per un periodo abbastanza lungo". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook. "Il nostro obiettivo - ha spiegato - è non avere nuovi focolai, sappiamo che avremo qualche caso sparso sul territorio regionale. In Lombardia ci sono ogni giorno da 500 a 700 nuovi contagi. Una delle differenze tra Campania e Lombardia è che in Lombardia fino a dieci giorni fa c'era una mobilità del 42 per cento e credo che questo abbia avuto ricadute pesanti sulla diffusione del virus. Invece noi in Campania abbiamo addirittura anticipato alcune chiusure. Questo ci ha salvato e oggi abbiamo le condizioni per aprire le attività economiche per sempre", ha concluso De Luca. (Ren)