Coronavirus: De Luca, vaccino antinfluenzale obbligatorio per personale sanitario

- "Ci stiamo preparando per settembre abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali che saranno obbligatori per il personale sanitario". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook. "Fine settembre-ottobre sarà un periodo tremendo per via del contagio influenzale e del rischio concreto di un ritorno di contagio da coronavirus - ha proseguito - Il problema è che i sintomi iniziali sono gli stessi per entrambe le patologie. Solo per capire se un migliaio di persone è ammalata di Covid19 o influenza sarà un lavoro durissimo. Dobbiamo saper prevedere questa evenienza", ha concluso De Luca. (Ren)