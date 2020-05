Fase 2: Paolino (FI), inaugurazione ps Agropoli, quale credibilità ha De Luca?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai è nota a tutti l'ars oratoria del presidente De Luca. Un'arte che si perfeziona soprattutto a ridosso delle varie campagne elettorali, ma che purtroppo nasconde una mistificazione senza precedenti". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano di Forza Italia, Monica Paolino. "Nel 2017 - ha spiegato l'esponente di Forza Italia - il governatore della Campani annunciava in pompa magna la riapertura dell'ospedale di Agropoli (Sa). Caso strano, in quel periodo c'erano le elezioni amministrative ad Agropoli e poi le elezioni Politiche. Fu decisa la data, l'ora e forse anche il buffet. Nulla di fatto. Oggi, si ripropone la stessa solfa in chiave elettorale e il copione non cambia. Ma quale credibilità può avere un presidente che continua a giocare sulla pelle dei cittadini e sulla sanità campana? Basta bugie!", ha concluso Paolino. (Ren)