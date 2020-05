Coronavirus: Rostan e De Luca, operatori mercatali abbandonati, subito misure di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo diciamo che nella fase 2 bisogna prendere decisioni forti e questo momento è giunto. Non è oltremodo accettabile l'atteggiamento di chi finge di ignorare il dramma che stanno vivendo migliaia di operatori delle aree mercatali della nostra città e dell'intera Campania". Lo hanno dichiarato Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera e Paolo De Luca, presidente della V Municipalità del Comune di Napoli, commentando l'esito dell'incontro tecnico tra assessorato al Commercio i presidenti delle dieci municipalità partenopee e i tecnici di Palazzo San Giacomo. "Senza alcuna forma di sostentamento da oltre due mesi, senza alcuna prospettiva concreta di riapertura nel prossimo futuro - hanno proseguito Rostan e de Luca - Dell'aiuto prospettato dalla Regione Campania nemmeno l'ombra e la sospensione degli oneri comunali e delle imposte è rimasta lettera morta. Servono misure urgenti per salvaguardare questi nuclei familiari. Siamo ad un bivio. O si è in grado di riaprire le aree mercatali in piena sicurezza per operatori e clienti fin dal prossimo 11 maggio, oppure servono misure di sostegno economico diretto". (segue) (Ren)