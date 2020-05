Napoli: Monga (Il Mattino), de Magistris si occupi della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo anche tanto criticato le dinamiche interne del Movimento 5 stelle - ha aggiunto Monga - ma, per lo meno, lì c'era una piattaforma, pilotata o meno, qui, invece, non c'è nulla. Un invito, quindi a de Magistris: noi vogliamo il bene della città, vorremmo che lui andasse in tutte le trasmissioni del mondo a raccontare le nostre sofferenze e le nostre bellezze, ma che dopo facesse degli atti concreti per riuscire a risolvere tali sofferenze. La concordia istituzionale, al di là delle barriere politiche, è fondamentale. C'è un particolarismo che non va bene, ognuno guarda solo al proprio orticello. Alla domanda quale la priorità per Napoli Monga ha così risposto: "La nostra è una città che ha bisogno di un'opera grande di manutenzione, attraverso una grande cura della città. Dovessi immaginare un progetto per Napoli, lo farei cercando di mettere due assessori ai fondi europei, per trovare in tutti i modi possibili e utilizzare in maniera concreta ed efficace risorse nazionali ed europee. I fondi ci sono ma bisogna stare "pancia a terra" in comune, a lavorare tutto il giorno e solo dopo di questo andare in radio e tv a fare annunci", ha concluso il direttore de "Il Mattino". (Ren)