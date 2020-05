Coronavirus: De Luca, la Campania è già in fase 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania è già in fase 2". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sul suo profilo Facebook. "Siamo all'avanguardia per il sostegno alle piccole imprese - ha proseguito - alle famiglie, agli studenti e da maggio anche 250mila pensionati al minimo vedranno crescere la pensione fino a mille euro per questo mese". "Migliaia di mandati di pagamenti sono stati fatti per i contributi ai fitti - ha aggiunto De Luca - Migliaia di imprenditori che si sono iscritti sulla piattaforma della Regione e hanno avuto il risultato senza passare attraverso forme di clientelismo, in maniera del tutto automatica. Tempi rapidi, impegni mantenuti e in maniera trasparente". (Ren)