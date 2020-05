Coronavirus: A. Cesaro (FI), saldi misura antistorica, libertà a commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I saldi non vanno regolamentati, anticipati o posticipati, come intende fare la Conferenza Stato-Regioni. I saldi vanno cancellati e i commercianti liberati dal cappio di regole obsolete". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro per il quale "è grottesco che nel terzo millennio, di fronte ad una crisi gravissima, la più dura dal dopoguerra ad oggi, che ha messo i commercianti in ginocchio e azzerato i consumi delle famiglie, qualcuno immagini di poter risollevare le sorti dell'economia con attrezzi da fine '800". "Queste regole - ha sottolineato l'esponente di Forza Italia - oltre a favorire soltanto i colossi delle vendite on line, violano il principio della libera concorrenza e impediscono al singolo commerciante il sacrosanto diritto di agire in piena autonomia in base alle singole specificità. Ribadiamo: i saldi vanno aboliti", ha concluso Cesaro. (Ren)