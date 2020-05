Coronavirus: Di Scala (FI), isole Golfo, turismo e vertenza stagionali bomba sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza Covid nelle isole del Golfo, la paralisi delle attività turistiche, la vertenza stagionali che le coinvolge anche in termini di indotto: una bomba sociale". E' l'allarme lanciato dalla consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala, nel corso di un intervista radiofonica rilasciata a Barbara Landi per la trasmissione in Primo Piano a Radio Base. "Si tratta di territori che fondano la propria economia sul turismo – ha spiegato l'esponente di Forza Italia - Un'isola come Ischia, con 70mila abitanti, nella stagione estiva vede la sua popolazione quintuplicare. Nel dibattito nazionale si inizia a parlare di apertura anticipate per gli esercizi commerciali, ma senza linee guida del governo nazionale, la Regione non può prevedere un piano specifico. L'11 maggio è alle porte: come si può riaprire senza protocolli a cui adeguarsi? Si pensa a riaprire le chiese attraverso protocollo con la Cei, mentre il turismo, tra i settori economici più importanti del nostro Paese, è allo sbando", ha concluso Di Scala. (Ren)