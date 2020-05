Coronavirus: Verdoliva (Asl Na 1), in Campania sinergia tra pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto all'inizio, abbiamo fatto grandissimi passi avanti: conosciamo molto meglio il virus, conosciamo molto meglio le terapie efficaci, è passata la paura che fa perdere lucidità, quindi anche i cittadini hanno maggiore confidenza con quelli che sono i parametri che caratterizzano la pandemia". Lo ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore sanitario Asl Napoli 1, a Radio Crc. "Ci hanno bombardato - ha proseguito Verdoliva - a volte in modo corretto e altre in modo assurdo, trasmettendo una confusione immane al cittadini, attraverso opinioni diverse da parte di esperti, ma adesso siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Voglio ringraziare la grande squadra, guidata dal presidente De Luca, e tutti i cittadini, perché la Campania è forte e ne sta uscendo benissimo. Sembrava un nemico quasi impossibile da affrontare, ma invece è bellissimo sentire un Italia che rinasce. Affrontiamo gli spazi con contenitori e contenuti migliori: lo scenario peggiore era alle porte, quindi avevamo il dovere di preparaci in tempi record, attraverso la costruzione di strutture solide, per poter dare una chance ai nostri concittadini. Stiamo declassificando le terapie intensive e sub-intensive, trovando centri dedicati, con percorsi dedicati a pazienti che hanno determinate patologie. E' facile dire apriamo gli ospedali e gli ambulatori, ma i pazienti covid ci sono ancora, quindi dobbiamo continuare a garantire il servizio, ma in sicurezza. Oggi siamo in una fase due, siamo in assenza di vaccino o, comunque, di un trattamento efficace e non abbiamo ancora raggiunto il livello di immunità della nazione necessario, quindi qualsiasi mancanza di programmazione può far determinare un aumento di ripresa del virus". (segue) (Ren)