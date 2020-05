Droga: detenzione ai fini di spaccio, arresti padre e figlio a Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Caserta sono stati arrestati un padre e un figlio, 53 e 26 anni, perché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, sottoposto all'obbligo di firma, è stato fermato per un controllo dagli agenti che hanno poi continuato la perquisizione nell'abitazione. Il padre, avvertito dalle urla del figlio, avrebbe provato a disfarsi della droga poco prima dell'arrivo della Polizia, ma senza successo. In casa sono stati trovati un bilancino di precisione e circa 4mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Caserta in sinergia con l'unità cinofile della Guardia di finanza di Aversa. (Ren)