Coronavirus: Peluso (Fd'I), fondi Pon per campi estivi a scuola e indennità straordinaria per docenti

- "Impiegare i fondi Pon per far partire i campi estivi a scuola dal 1 giugno con di docenti disponibili, prevedere nel Decreto di maggio un'indennità straordinaria per i dirigenti, i docenti e il personale Ata per l'emergenza coronavirus, definire al più presto le linee guida per la riapertura delle scuole dal 1 settembre al fine di garantire 15 ore di didattica in presenza e 15 ore di formazione a distanza con attività asincrone, impiegare il Fondo d'istituto per i recuperi scolastici e per i progetti extracurricolari solo con i docenti interni della scuola, un Piano straordinario per la sanificazione, la manutenzione e l'edilizia scolastica improntato a spazi ampi e vivibili, particolarmente carenti nel Sud, interventi mirati per gli alunni disabili". Sono tra le proposte emerse dalla videoconferenza, promossa dalla dirigente nazionale per le politiche per il Mezzogiorno, Gabriella Peluso, con dirigenti scolastici e docenti delle scuole, statali e paritarie sul tema "La scuola per la rinascita dell'Italia". Al confronto in videoconferenza, che si è svolto sulla piattaforma zoom, hanno partecipato la dirigente dell'istituto comprensivo Cilea-Mameli di Caivano, Rosalba Peluso, la docente dell'Istituto comprensivo Foscolo-Oberdan di Napoli e componente del coordinamento cittadino di Fd'I, Imma Guariniello, i docenti di scuola superiore dell'Iss F. Degni liceo artistico di Torre del Greco, Gerry Russo, e dell'istituto industriale Ferrari di Gragnano, Carmen Iovine, la docente dell'istituto di scuola primaria Cimarosa di Napoli e dirigente sindacale Cnal Marina Denise Scotto, la dirigente delle scuole paritarie, Giusy Fierro, il coordinatore cittadino di Melito di Fd'I, Vincenzo Stravolo, il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi. (segue) (Ren)