Coronavirus: Peluso (Fd'I), fondi Pon per campi estivi a scuola e indennità straordinaria per docenti (2)

- "Nella drammatica emergenza coronavirus – è stato sottolineato dai partecipanti nel corso del confronto - la scuola è riuscita a garantire la didattica on line e la conclusione dell'anno scolastico, confermandosi il principale punto di riferimento della società, anche e soprattutto nei territori economicamente e socialmente disagiati del Sud dove la qualità e l'abnegazione dei docenti ha compensato anche l'ulteriore divario sociale del cosiddetto 'digital divide'; nonostante ciò, il governo, e particolarmente il ministro Azzolina, non ha dedicato un minimo intervento per il mondo scolastico nell'ambito delle misure adottate per l'emergenza covid19 e non ha saputo indicare una linea chiara di intervento e di indirizzo per la ripartenza delle scuole e per valorizzare questo immenso patrimonio culturale e sociale della Nazione" ."I dirigenti scolastici e i docenti italiani – ha sottolineato Peluso - non sono adeguatamente valorizzati ed, infatti, le loro retribuzioni sono molto al di sotto di quelle dei loro colleghi europei; ciò pone un problema più complessivo di valorizzazione e di strategia per questa fondamentale categoria da parte del Governo e della politica in generale ed anche di adeguatezza del sindacato che, evidentemente, necessita anch'esso di una svolta totale per meglio rappresentare il mondo della scuola e chi la anima", ha concluso l'esponente del partito di Giorgia Meloni. (Ren)