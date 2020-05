Coronavirus: Nappi, disabili campani dimenticati da ordinanze De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella babele di ordinanze del presidente della Regione Campania, De Luca, vengono date indicazioni sugli ambiti più disparati, dall'attività motoria alla toelettatura dei cani. Ma risulta incomprensibilmente assente ogni riferimento ai centri di assistenza per disabili". Lo ha scritto in una nota il presidente del movimento civico Il nostro posto, Severino Nappi. "Non è stata data neanche una minima indicazione sulla ripartenza - ha proseguito - come invece previsto dal dpcm del 26 aprile scorso, sui centri diurni, i centri riabilitativi, le attività socio e psicoeducative, i tirocini di inclusione lavorativa e le attività ambulatoriali di supporto.I due mesi di lockdown sono stati difficili da sostenere a livello emotivo e psichico per tutta la popolazione e ancora di più per le persone affette da autismo o con disabilità intellettive, private da un giorno all'altro dell'assistenza quotidiana, dopo la chiusura delle strutture socio-sanitarie. Le conseguenze del mancato supporto hanno avuto pesanti ripercussioni, specie sui bambini, 3mila solo in Campania. È necessario che la Regione si attivi immediatamente per fornire a queste persone e ai loro familiari le cure e l'assistenza di cui non possono fare a meno", ha concluso Nappi. (Ren)