Lazio: consiglieri regionali in Aula per deciderne la chiusura

- Dopo due mesi di sedute di commissioni regionali telematiche, nell'Aula di via della Pisana si riaffacciano i consiglieri regionali, ma solo per deciderne la chiusura. La estemporanea sortita, infatti, è servita ad un'unica cosa: fissare i lavori da remoto per le prossime sedute, approvando le nuove regole da seguire per lo svolgimento di commissioni e Consiglio a distanza, ossia in forma telematica. In pratica da casa: con le pantofole al posto della giacca e della cravatta. Per l'evento di oggi, i consiglieri regionali, guidati dal presidente Mauro Buschini, hanno preso posto distanziandosi l'uno dall'altro all'interno dell'emiciclo: tutti indossavano la mascherina e tra gli scranni sono stati installati dei divisori di plexiglas. "Aula e ambienti sono stati sanificati - ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Buschini in apertura di seduta - e la sede è stata organizzata secondo percorsi per stare in sicurezza. Le barriere sono state oggetto di discussione, ma consentono a ciascuno di lavorare". Controllo della temperatura all'ingresso e dispenser per il gel igienizzante: al palazzo della Pisana sono state applicate tutte le misure di contenimento e prevenzione del Covid-19. Ma a questo punto potrebbero anche non servire.Le modifiche regolamentari approvate oggi seguono le due delibere dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che hanno permesso in queste settimane lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica delle commissioni. Il testo originario prevedeva l'introduzione della modalità telematica per le sole riunioni delle commissioni e degli altri organi istituzionali. Non sia mai. Con un subemendamento che vede come primi firmatari i consiglieri del Movimento 5 stelle Devid Porrello e Roberta Lombardi, e riformulato dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, la regola è stata allargata anche ai lavori del Consiglio. Ma il centrodestra non ci sta: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega hanno abbandonato con anticipo l'aula per ribadire che "sarebbe il caso di rimanerci anche per le prossime sedute". "Erano trascorsi più di due mesi dall'ultimo consiglio regionale e in tutto questo tempo sono state presentate molteplici interrogazioni alle quali, però, nessuno ha mai risposto - commenta la consigliera della Lega Laura Corrotti -. Si decide quindi oggi di approvare una modifica al regolamento che consentirà così di continuare a lavorare da casa. Una scelta del tutto inaccettabile e che manca di rispetto a tutte quelle persone in difficoltà in questo periodo di crisi sanitaria ed economica". Secondo quanto previsto dal provvedimento approvato oggi: nel caso in cui l'Aula, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei ministri, non possa riunirsi secondo le modalità ordinarie, il presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, può convocare la relativa seduta in modalità telematica. "La seduta in modalità telematica dell'Aula – si legge nel provvedimento - si svolge con la partecipazione in presenza, presso la sede del Consiglio, del presidente del Consiglio regionale e di almeno un vicepresidente e due consiglieri segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, nonché di un componente della Giunta regionale". Le votazioni si svolgono per appello nominale. Anche le commissioni consiliari possono riunirsi sia in modalità telematica sia in forma mista, vale a dire con la partecipazione a distanza di una parte dei componenti e in presenza, nella sede del Consiglio regionale, di un'altra parte tra cui almeno il presidente e un componente dell'ufficio di presidenza della commissione. (Rin)