Agroalimentare: a Salerno sequestrati 61 kg di prodotti ittici

- I carabinieri del Reparto tutela agroalimentare (Rac) di Salerno, nel corso di servizi nella provincia di Salerno, finalizzati alla sicurezza alimentare ed a contrastare manovre speculative sulle merci, hanno ispezionato 8 ditte della Grande distribuzione organizzata (Gdo) e del commercio al dettaglio e all’ingrosso di prodotti alimentari. Dai controlli sono emerse violazioni in materia di tracciabilità, che hanno condotto al sequestro di 61 kg di prodotti itticifreschi. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria il Rac di Salerno ha monitorato 86 aziende operanti nella distribuzione alimentare, al fine di scongiurare un pretestuoso aumento dei prezzi ed eventuali frodi sulla qualità dei prodotti posti in vendita. I riscontri sinora effettuati, hanno fatto sapere i militari, hanno messo in luce un quadro di azione degli operatori in linea con le attuali richieste di mercato e poco avvezzo a frodi alimentari sistemiche.(Ren)