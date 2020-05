Coronavirus: Rostan e De Luca, operatori mercatali abbandonati, subito misure di sostegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna partire da due elementi fondamentali - hanno sottolineato Rostan e De Luca - l'erogazione di liquidità e la riduzione dei costi fissi e degli oneri fiscali sostenuti finora a far data dall'inizio del lockdown e almeno fino al mese di dicembre. Due obiettivi che possono essere raggiunti prevedendo un assegno di solidarietà e la sospensione reale di tutti gli oneri fiscali e contributivi, oltre a un contributo a fondo perduto per le perdite di magazzino. Le scelte del governo evidentemente non hanno tutelato migliaia di partite iva, piccole e micro imprese, interi settori come il commercio e l'artigianato che costituiscono la spina dorsale dell'economia del nostro Paese. E gli enti locali non stanno mostrando tutta l'attenzione necessaria a un settore importantissimo per il commercio che ha sempre svolto un ruolo di calmiere dei prezzi. In periodo di profonda crisi si deve ripartire proprio dalla tutela di queste realtà", hanno concluso. (Ren)