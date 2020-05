Campania: Ronghi (Cnal), per assessore Matera videoconferenza sul turismo con pochi "amici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' gravissimo che su un tema fondamentale per l'economia della Campania e per la ripartenza del nostro territorio, qual è il turismo, l'assessore regionale Matera abbia ritenuto confrontarsi solo con i rappresentanti della triplice, escludendo le organizzazioni sindacali autonome che rappresentano numerose categorie coinvolte nel settore e che hanno importanti proposte da presentare al tavolo regionale, come nel caso del nostro sindacato". Lo ha affermato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi. "Già in occasione del piano sociale ed economico per la ripartenza della fase 2 dell'emergenza coronavirus – ha proseguito Ronghi – Cnal ha presentato al Presidente della Regione una proposta compiuta ed articolata per sostenere le attività economiche e le fasce più deboli della popolazione ed altrettante proposte avrebbe potuto presentare al tavolo regionale per il turismo e per l'imminente stagione estiva, che, per essere credibile, avrebbe dovuto essere quanto più ampio ed aperto ed invece l'assessore al turismo ha ritenuto trasformarlo in una videoconferenza tra pochi 'amici'", ha concluso il segretario generale di Cnal. (Ren)