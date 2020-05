© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Modello Campania significa riaprire tutto ma con l'obiettivo di non richiudere tra una settimana". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sul suo profilo Facebook. "Noi vogliamo aprire per sempre non a singhiozzo - ha proseguito - Siamo la prima regione d'Italia nel sostegno alle famiglia. Siamo concreti e non vogliamo fare demagogia ma dare risposte concrete", ha concluso De Luca. (Ren)