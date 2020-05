Bullismo: Falco (Corecom Campania), un adolescente su tre ne è vittima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa lunghezza d'onda Luigi Molitierno, dirigente scolastico del Siani di Villaricca che ha ospitato, virtualmente, il forum: "Con la didattica online il rischio di cyberbullismo si accentua. La nostra scuola ha sempre posto grande attenzione all'argomento e ha cercato di contrastare il fenomeno facendo un lavoro capillare che parte dall'opera dei referenti per la primaria e secondaria di primo grado, passa attraverso il lavoro dello sportello di ascolto psicologico e fa leva anche sull'azione di informazione, formazione e di sensibilizzazione messa in campo dalle forze dell'ordine". Ivana Nasti, direttore del Servizio ispettivo dell'Agcom ha affermato: "Sono in aumento i giovani che percepiscono il cyberbullismo come una minaccia lesiva per la propria salute fisica e psichica, subito dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti. L'uso ancor più massiccio di tecnologie, in questi ultimi mesi, ha fatto registrare un incremento dei casi: è ancora più importante, quindi, fare un lavoro di prevenzione". Secondo Nicola Pasquino, presidente del Rotary Napoli Angioino, la strada da seguire è chiara: "Per contrastare il fenomeno serve uno sforzo congiunto delle istituzioni e della società civile. Il Rotary condivide e affianca l'impegno portato avanti da Corecom, Agcom e scuole per debellare questa piaga, mettendo a disposizioni la professionalità dei propri soci". Il cyberbullismo, per Giovanna D'Apolito, psicologa e psicoterapeuta, è più pericoloso del bullismo. "In rete il bullo ha la sensazione di non essere visto, è più impulsivo e meno empatico, perché non vede la sofferenza della vittima davanti a sé. Servono, quindi, interventi di lunga durata che hanno un'azione su più fronti: occorre lavorare sul bullo, sulla vittima e sull'intera classe". (segue) (Ren)