Napoli: cinque milioni di euro per gli alberi della città

- Su proposta dell'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, la giunta comunale ha approvato una delibera di programmazione degli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli. Un provvedimento, fortemente voluto dal sindaco Luigi de Magistris, che vede l'impegno di oltre 5 milioni di euro destinati alla sostituzione delle ceppaie e all'ampliamento del patrimonio arboreo della città. I fondi che saranno utilizzati, sono stati erogati nell'ambito della convenzione tra la Città metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli, avente come finalità il finanziamento di interventi di piantumazione e incremento del verde cittadino, secondo il programma predisposto dal Servizio verde della città del Comune di Napoli. Lo stesso Servizio ha stimato in 36 mesi la durata dell'accordo quadro, compresa la manutenzione per 24 mesi delle piante messe a dimora, incluso il monitoraggio dei nuovi impianti, che vedranno sia la piantumazione aggiuntiva che sostitutiva, lungo le principali strade cittadine e lungo alcune strade cittadine prive di alberature, nonché nei parchi e in altre aree a verde. In merito l'assessore Felaco ha dichiarato: "È il momento di riprogettare e realizzare lo spazio vitale verde e pubblico dei prossimi ottanta anni. Apriamo all'ascolto e alla partecipazione democratica, perché la città è di tutte e tutti". (Ren)