Agricoltura: Piemonte, dare precedenza a disoccupati e giovani per lavoro nei campi (2)

- Inoltre, secondo i firmatari, avvicinare i giovani all’agricoltura significa creare nuove professionalità legate anche all’innovazione e alla tecnologia, come l’agricoltura di precisione, e garantire un ricambio generazionale. “Per questo chiediamo – spiega l’assessore Protopapa – quali siano le azioni messe in atto dal ministro Bellanova per sensibilizzare i cittadini italiani sul tema, rivolgendosi in primo luogo ai disoccupati e ai giovani”. “Quali le novità su corridoi verdi, voucher e trattative in corso con altri Stati europei? A livello nazionale ci saranno interventi e risorse disponibili per le misure richieste in Commissione Politiche agricole ?” Infine si chiede al ministro del Lavoro di incentivare non l’assistenzialismo ma l’immissione sul mercato del lavoro delle persone che effettivamente sono nelle condizioni di offrire la proprio manodopera. “Mi compiaccio che ci sia una condivisione anche delle altre Regioni ad un argomento che era già stato sollevato dal Piemonte nelle scorse settimane. Il tempo stringe e aspettiamo ancora risposte dal ministro Bellanova che invece pensa ad altri progetti”, conclude l’assessore regionale Protopapa. (Rpi)