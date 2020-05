Coronavirus: Verdoliva (Asl Na 1), in Campania sinergia tra pubblico e privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impatto può essere molto elevato - ha proseguito Verdoliva - non solo dal punto di vista della salute pubblica, ma anche perché il Covid può determinare svariate turbazioni economiche e sociali: la questione è seria, e lo è fin dall'inizio. Per tutte le altre patologie, stiamo riaprendo, cercando di garantire di nuovo un servizio 'normale', mantenendo tutte le misure di sicurezza. Abbiamo rimodulato inertemente la struttura della nostra azienda ospedaliera, in tutti i suoi settori, ma adesso stiamo rimettendo tutto al proprio posto. La ripartenza è un momento difficile, lo notavamo, banalmente, quando eravamo studenti e, dopo un periodo di vacanza , dovevamo tornare a scuola: dopo tanto tempo di stallo dobbiamo riprenderci la normalità. Sanità privata? C'è stata una grande collaborazione, le strutture private hanno messo a disposizione i propri luoghi per alleggerire i nostri ospedali. C'è stata un'immensa sinergia attraverso un accordo sottoscritto. Voglio fare due appelli: ringraziare gli operatori sanitarie che si sono impiegante tantissimo, mettendo a rischio la loro salite e quella dei propri familiari e non dimentichiamoci della mascherina e dell'igiene della mani, essendo, questo, un grande aiuto per vincere la battaglia contro il covi-19", ha concluso il direttore dell'Asl Napoli 1. (Ren)