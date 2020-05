Coronavirus: De Luca, per riaprire proseguiremo con metodo Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo due settimane dalle prime riaperture del 4 maggio si può decisamente riaprire tutto con i dovuti protocolli di sicurezza". Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca sul suo profilo Facebook. "Invece, se entro il 18 maggio si dovesse verificare una nuova esplosione dei focolai di contagio allora sia il ministero della Salute che noi in Regione Campania dovremmo valutare altre strade". "Chi demagogicamente vuole aprire subito lo faccia, e se ne assuma la responsabilità - ha aggiunto il governatore - Noi andremo avanti con il metodo Campania: concretezza per aprire per sempre, senza il problema di dover richiudere subito dopo. Questo significa dare una mano concreta a tutti i comparti produttivi. Per procedere con le riaperture ci stiamo confrontando con tutte le categorie sociali", ha concluso De Luca. (Ren)