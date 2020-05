Bullismo: Falco (Corecom Campania), un adolescente su tre ne è vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un adolescente su tre è vittima di fenomeni di bullismo o cyberbullismo. Gli ultimi dati a nostra disposizione sono preoccupanti, e la didattica online, invece di contenere il problema, ha fatto registrare un incremento dei casi". E' questo il quadro della situazione delineato da Domenico Falco, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, a margine del webinar "Didattica a distanza" nell'ambito del progetto @scuolasenzabulli 2020, la campagna contro bullismo e cyberbullismo che ha coinvolto gli alunni dell'istituto comprensivo Giancarlo Siani di Villaricca. "Occorre mettere in pratica strategie efficaci per contrastare anche questa nuova forma di cyberbullismo – ha proseguito Falco - e un ruolo fondamentale possono svolgerlo, in quest'ottica, le famiglie, attraverso un coinvolgimento attivo nelle esperienze online dei bambini". Anche per Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ha fermato i bulli e occorre intervenire con prontezza: "Le piattaforme utilizzate per la didattica a distanza sono diventate terreno fertile per i bulli. Il sistema scolastico, anche in questo particolare momento, non deve abbassare la guardia e deve prevedere azioni preventive ed educative". "Il rischio – insiste D'Amelio - è che tale pratica possa uscire rafforzata dal lungo periodo di isolamento sociale che stiamo affrontando. Per molti giovani, infatti, potrebbe esserci una reiterazione dei comportamenti disfunzionali, aggressivi e offensivi". (segue) (Ren)