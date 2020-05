© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’assessore all’Innovazione e Ricerca della Regione Piemonte, Matteo Marnati, è stata affidata dalla Giunta una specifica delega alla “ricerca covid” per il potenziamento, in particolare, della rete dei laboratori nella fase 2. A renderlo noto, oggi in conferenza stampa, la giunta regionale guidata da Alberto Cirio. (Rpi)