Coronavirus: Piemonte, da Intesa Sanpaolo altri fondi per le strutture sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Intesa Sanpaolo arrivano altri fondi per il Piemonte: parliamo di 1 milione e 140 mila euro, che serviranno per supportare le strutture sanitarie della regione nell'emergenza Covid. La prima erogazione, per un ammontare di 540.000 euro, è destinata all’Asl Torino 3, per la fornitura di strumentazione e di reagenti necessari per la produzione di kit diagnostici Covid-19. Il secondo intervento, per un ammontare di 600.000 euro, va all’Asl Torino 4, per l’acquisto di apparecchiature indispensabili alla gestione di pazienti Covid-19, tra cui 11 ventilatori con doppia funzione di anestesia e ventilazione e una centrale di monitoraggio (inclusi 8 monitor per la terapia intensiva). Quest’ultima strumentazione, in particolare, è stata destinata alle tre rianimazioni dei presidi ospedalieri di Ivrea, Chivasso e Ciriè. Intesa Sanpaolo aveva già sostenuto per 600.000 euro la realizzazione presso l’Istituto di Candiolo di un nuovo laboratorio di diagnostica e screening Covid-19, a disposizione degli enti pubblici della Regione. (segue) (Rpi)