Campania: Caldoro, ho difeso il diritto alla parola non de Magistris

- “Mi preme sottolineare un punto. In questi giorni non ho difeso l’operato di de Magistris sindaco come qualcuno afferma. Sono ben note le differenze politiche. Ho difeso il diritto anche del primo cittadino di Napoli, di intervenire liberamente e di dire la sua opinione. Le sue valutazione nel merito dello scontro con ‘Il Mattino’ non mi riguardano”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. “Resto sulle mie idee, ‘Il Mattino’ ha una redazione e una direzione di grande professionalità - ha proseguito Caldoro - così come ho precisato nella mia nota sull’argomento e nessuno può pensare però che si debba rinunciare al diritto di critica. Ho letto in un articolo de ‘Il Mattino’, il tentativo di limitare il pluralismo delle posizioni, che è argomento che mi coinvolge e comprende. L’articolo redazionale anche se scritto da una ‘buona penna’ è, secondo la mia opinione, sbagliato nel contenuto. Ad un corsivo si può rispondere con una replica all’autore, ad un redazionale sollecitando la testata a una riflessione. Da 'Il Mattino', in queste ore, si replica confondendo i tempi, il mio intervento precede quello del sindaco, e il tema che sollevo è quello del pluralismo”, ha concluso Caldoro. (Ren)