Coronavirus: Confesercenti Piemonte, bene aiuto Regione ad ambulanti

- "Un altro passo in avanti a beneficio di una categoria particolarmente colpita dall'emergenza Coronavirurs. Ora ci aspettiamo sostegno e tutela anche per altri settori": così Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti, accoglie la decisione della Regione Piemonte di concedere un bonus di 1500 euro per gli ambulanti non alimentari e di 500 euro per quelli alimentari. "Il presidente Cirio - dice Banchieri - ha promesso ulteriori misure per i commercianti in sede fissa colpiti dal lockdown, così come Confesercenti non si è stancata di chiedere in questi giorni: speriamo che vengano varate presto. Non ci si può dimenticare di nessuno, se si vogliono evitare lo sgretolamento della struttura commerciale della nostra Regione e il rischio di pagare, a causa di ciò, costi sociali altissimi.". (Rpi)