Napoli: Monga (Il Mattino), de Magistris si occupi della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia gran parte dei politici usa fare annunci prima che le cose diventino concrete. Sulle accuse rivolteci da de Magistris ci tengo a precisare che noi de 'Il Mattino' abbiamo piacere, sosteniamo e ci batteremo affinché il sindaco possa andare in ogni trasmissione in Italia, in Europa e in tutto il Mondo a raccontare e parlare bene della nostra città, e continueremo a batterci per un mondo in cui chiunque abbia sempre diritto di parola". Così Federico Monga, direttore de "Il Mattino", ai microfoni di Radio Crc. "Sottolineo che con l'articolo di Antonio Menna abbiamo semplicemente cercato di esprimere un pensiero comune a tante categorie cella nostra città - ha spiegato Monga - il sindaco una volta che ha finito di passare da una radio ad una tv, a intervista a quotidiani nazionali e internazionali, si occupi davvero della città. Un piccolo esempio: hanno riaperto i parchi, che sono in una situazione disastrosa. Perché non tagliare l'erba per renderli accessibili? Questo non è stato fatto, come non sono stati dati aiuti ai commercianti, nonostante fosse stata annunciata una diminuzione dei tributi. E' proprio questo che volevamo far rilevare al sindaco. Che si tratti di de Magistris, di De Luca o di qualsiasi altro, noi guardiamo ai fatti più che alle opinioni, e questo già prima dell'emergenza Covid. 'Il Mattino' dà voce ai cittadini e alle categorie sociali che dicono che Napoli è una città non amministrata, lasciata a sé stessa, e questo è sotto gli occhi di tutti, non perché lo diciamo noi de 'Il Mattino', ma perché è opinione degli stessi napoletani. Nell'intervista rilasciata ieri a Radio Crc il sindaco ha utilizzato dei termini che nulla hanno a che fare con le critiche che noi abbiamo rivolto all'amministrazione, e non alla persona. E poi ci parla di democrazia proprio lui che decide, da un giorno all'altro, di cambiare l'assetto del suo movimento politico, senza nessun tipo di passaggio democratico o votazione di sorta". (segue) (Ren)