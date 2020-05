Coronavirus: Piemonte, opposizioni chiedono commissione d'inchiesta su gestione crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutti i Gruppi di opposizione in Consiglio regionale firmeranno la richiesta di istituzione di una Commissione di inchiesta sulla gestione della crisi Covid-19”. Lo dichiarano i presidenti dei Gruppi di PD, M5S, Liberi Uguali Verdi, Lista Monviso e Moderati. “Bisogna fare chiarezza – proseguono gli esponenti dell’opposizione – sui provvedimenti e sulle procedure adottati in questi mesi di pandemia. E ci piacerebbe che la maggioranza condividesse questo obiettivo, esattamente come è accaduto in altre Regioni. La trasparenza e la volontà di dimostrare che è stato fatto tutto il possibile per affrontare una situazione così complessa dovrebbero essere interesse di tutti i Gruppi del Consiglio regionale. Sicuramente è un interesse di tutti i cittadini”. (Rpi)