Bullismo: Falco (Corecom Campania), un adolescente su tre ne è vittima (3)

- Valentina Varano, avvocato penalista, ha esortato esplicitamente i giovani a chiedere aiuto alle istituzioni, alle loro famiglie e agli insegnanti : "Quando si cade nelle grinfie dei bulli non bisogna isolarsi perché significherebbe consegnarsi totalmente nelle mani del proprio aguzzino. I ragazzi devono sapere che la Polizia postale ha tutti gli strumenti per tracciare e smascherare l'identità del cyberbullo così da consegnarlo al giudizio del Tribunale per i minorenni". Hanno collaborato alla realizzazione del seminario: Maria Rosaria Monteasi, collaboratrice del dirigente scolastico, Rosa Porcelli e Fabiola Marzo, referenti al bullismo e cyberbullismo, Marianna Pirro, docente seconda H, Umberto Pezone, funzione strumentale coordinamento attività di sostegno e inclusione, Marisa Rigo, docente terza L, Simona Pinto, animatore digitale. (Ren)