Coronavirus: Ficco (Saues), governo vieti mascherine con valvola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le mascherine ffp2 e ffp3 con valvola non sono contenitive e devono essere vietate alla popolazione dalle Istituzioni preposte". Lo ha affermato il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco che, in una comunicazione inviata al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte e ai presidenti delle Regioni italiane ha chiesto l'emanazione di un decreto ad hoc. Per Ficco, "al più, queste mascherine con valvola potrebbero essere utilizzate solo se sovrapposte dalle mascherine chirurgiche in modo che abbiano la doppia funzione, contenitiva e e protettiva". "Le mascherine con valvola indossate dalla popolazione, tenuta adesso per legge a indossarne comunque una – ha spiegato Ficco - costituiscono un serio pericolo di contagio anche per i medici che lavorano nel servizio 118 e nei Pronto Soccorso. Questo può accadere sia quando si recano al domicilio del paziente sia quando ricevono gli ammalati presso le strutture sanitarie, laddove in presenza di pazienti no-covid o presunti tali, i medici indossano generalmente una ordinaria mascherina chirurgica che in realtà ha una funzione contenitiva ma non protettiva". "Ignorare quest'aspetto - ha concluso il presidente nazionale del Saues – equivale ad assumersi una responsabilità enorme". (Ren)