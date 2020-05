Campania: Verdi Napoli, inquinamento a Castel Volturno, istituzioni intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo scritto una lettera al ministro dell'Ambiente Costa, al presidente della Regione De Luca e al Nucleo operativo ecologico dei carabinieri affinché l'individuazione dei responsabili sia immediata". Lo hanno dichiarato i consiglieri dei Verdi del Comune di Napoli Stefano Buono e Marco Gaudini, in merito alla macchia nera apparsa nelle acque tra Castel Volturno e Mondragone, nel Casertano. "Questo - hanno proseguito - è il momento migliore per farlo: basta escludere le attività produttive che non si sono mai fermate e quelle che ancora devono riprendere, i controlli vanno effettuati tra coloro che hanno riaperto nei giorni scorsi. Una possibilità di ausilio per le indagini può venire dall'utilizzo di droni, in grado di sorvolare la zona e ricostruire il percorso degli sversamenti. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questo gravissimo delitto: sono bastate poche settimane di stop alle attività dell'uomo perché la natura tornasse a respirare e, se riusciamo a proteggerla, la bellezza del nostro litorale può essere uno dei volani di ripresa per la difficile sfida economica che ci aspetta nei prossimi mesi", hanno concluso Buono e Gaudini. (Ren)