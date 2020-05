Campania: Ciarambino (M5s), nessuna sanatoria per migrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo a che fare con un comunicatore che sa utilizzare i tempi televisivi - ha aggiunto Ciarambino - Sono contentissima che in Campania abbiamo mantenuto un numero limitato di contagi, ma questo non vuol dire attribuire dei meriti straordinari al presidente di Regione. Prima della crisi c'era il tentativo di scaricare De Luca da parte del Partito Democratico, non ritenendo che avesse abbastanza appoggio popolare, oggi che ha, invece, un consenso televisivo e mediatico alto, diventa un modello. Noi non abbiamo cambiato il nostro pensiero su De Luca, ma crediamo che in un momento di crisi come questo bisogna mettere da parte conflitti e partiti per lavorare insieme per il Paese. Nessuna sanatoria per gli immigrati, non compriamo con il telo dell'emergenza situazioni che non avremo avuto il coraggio d risolvere", ha concluso l'esponente del M5s. (Ren)