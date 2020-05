Campania: Ronghi (Cnal), riaprire parchi pubblici utilizzando i Bros

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' trascorso quasi un anno dal grande 'imbroglio' relativo all'inserimento al lavoro, senza criteri e solo per scelta politica, di parte della platea dei disoccupati Bros e dall'impegno di De Luca, ad oggi non mantenuto, di emanare un altro bando per la collocazione di chi era rimasto fuori". Lo ha affermato il segretario generale Cnal, Salvatore Ronghi. Il portavoce di Cnal/Bros Maurizio Attanasio ha aggiunto: "Poco prima dell'esplosione della pandemia da coronavirus - ha sottolineato - era quasi tutto pronto sia per il Piano parchi sia per i criteri per l'avviamento al lavoro. Non ci spieghiamo i ritardi accumulati dalla Regione che dovrebbe, invece, accelerare sull'impiego dei Bros nella gestione dei Parchi pubblici, un'importante opportunità per la ripartenza dopo la lunga quarantena". "I disoccupati Bros - ha concluso Ronghi- hanno perfettamente ragione e per questo motivo ho inviato una esplicita richiesta al presidente De Luca e al suo vice, assessore all'Ambiente, Bonavitacola". (Ren)