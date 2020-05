Coronavirus: A. Cesaro (FI), matrimoni, settore e indotto in ginocchio, serve chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle aziende specializzate, agli operatori video, dai fotografi ai fioristi e poi musicisti, albergatori, arredatori e, ancora, negozi di bomboniere e di abiti da sposa, noleggio auto e catering. Il settore di matrimoni e il suo vastissimo indotto è letteralmente in ginocchio". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, per il quale "tra cerimonie cancellate o rinviate se non si consente la ripresa di queste attività che in Italia valgono oltre 20 miliardi di euro fatturato l'anno, si rischia di compromettere definitivamente un filiera produttiva che in Campana conta decine e decine di migliaia di lavoratori". "Nessuno chiede azzardi o di rischiare il riesplodere dei contagi, tuttavia – ha sottolineato l'esponente di Forza Italia - visto che la curva della diffusione del coronavirus consente l'avvio della fase 2, sarebbe fondamentale dare certezze a chi voglia sposarsi per poterlo programmare in sicurezza ed attivare senza ulteriori perdite di tempo tutte le misure possibili a sostegno dell'indotto, programmando anche le singole riaperture dei diversi settori dell'indotto nei tempi più celeri possibili. Non credo si possa attendere oltre: il governo e le Regioni hanno il dovere della chiarezza e emanare le opportune disposizioni", ha concluso Cesaro. (Ren)