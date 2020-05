Coronavirus: Assoprovider, ventuno proposte per rilanciare il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un fondo di emergenza con una dotazione di 7.5 miliardi, allo snellimento delle pratiche burocratiche, fino all'abbassamento dell'Iva per le agenzie. Sono solo alcune delle proposte lanciate da "Sostieni il turismo", iniziativa promossa da Assoprovider, l'associazione dei provider indipendenti che rappresenta oltre 250 aziende italiane, che hanno creato alcuni tra i maggiori motori di prenotazioni online per il turismo italiano. Sono 21 le proposte che "Sostieni il turismo" ha lanciato con il coinvolgimento degli attori della filiera turistica, dal ricettivo, alla ristorazione, ai trasporti, passando per l'accoglienza e i servizi turistici culturali. Matteo Fici, tra i fondatori di Assoprovider e responsabile Turismo per l'associazione, Giusi Carioto, esperta di turismo esperienziale, i due promotori principali dell'iniziativa, e Antonio Aprea, consigliere Assoprovider, hanno spiegato: "Come è noto, l'emergenza Covid 19 ha messo in ginocchio il turismo. Invece di arrenderci e aspettare proposte, abbiamo messo insieme circa 80mila imprese turistiche su tutto il territorio italiano e lanciato una campagna social, raccogliendo le proposte in un video visualizzato più di 70mila volte, che è stato inviato ai Parlamentari italiani ed europei e al governo italiano". Le proposte di "Sostieni il turismo" sono divise in due fasi. Una prima che contiene misure necessarie per la ripartenza del settore, una seconda per un futuro rilancio. (segue) (Ren)