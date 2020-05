Napoli: riunione interforze in prefettura, fissata l'agenda delle forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata odierna si è svolta presso il palazzo di governo di Napoli una riunione tecnica di coordinamento interforze, presieduta dal prefetto, Marco Valentini, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine". Lo ha riferito una nota della Prefettura in cui sono stati riportati i punti che saranno al centro del lavoro delle prossime settimane: "L’incontro è stato finalizzato alla messa a punto di una strategia complessiva di contrasto, sul piano della prevenzione, alla criminalità organizzata, nel contesto della ripartenza delle attività produttive e delle prime erogazioni delle misure di sostegno disposte dal governo. In particolare, sono state previste le seguenti linee d’azione: ulteriore impulso all’attività del gruppo ispettivo antimafia; implementazione dell’azione di controllo svolta dal gruppo interforze nel settore dei pubblici appalti, con accesso presso i cantieri; convocazione, sui temi sopra indicati, per il prossimo 13 maggio della conferenza regionale delle autorità provinciali di Pubblica Sicurezza cui sono stati invitati i Procuratori Distrettuali Antimafia di Napoli e Salerno". (segue) (Ren)