Napoli: operazione antoabusivismo a Scampia

- La Polizia Locale di Napoli, nell’ambito delle misure e delle attività di contrasto alle illegalità, in un cronoprogramma di azioni che stanno proseguendo sul territorio, ha realizzato una operazione di antiabusivismo all’interno dell’area denominata “Lotto G” di Scampia, con l’impiego di personale e mezzi del Reparto Scampia con la collaborazione di altro personale della Polizia locale di Napoli appartenenti all’unità operativa tutela ambientale, all’azienda Asia spa e al servizio autoparchi del Comune di Napoli. L’intervento è stato finalizzato allo smantellamento e alla rimozione di 5 baracche posizionate su area pubblica aperta a pubblico passaggio. In particolare, i manufatti rudimentali sono stati rimossi: 2 in Via F. Bacone e precisamente, uno prospiciente il civico n.73 e l’altro prospiciente l’isolato 4 scala “B”; 2 presso Largo Baruch De Spinoza e precisamente, uno laterale al fabbricato dell’isolato 4 scala “B” e l’altro posizionato presso l’isolato n. 20; 1 in Via Cartesio difronte all’isolato n. 19. Al momento dell’intervento, non era presente nessun soggetto che ne reclamasse il loro diritto. (Ren)