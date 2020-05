Coronavirus: deputati M5s, contrari a finestra elettorale a luglio, regionali e amministrative in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I deputati del Movimento 5 Stelle, componenti della commissione Affari costituzionali alla Camera, con una nota, affermano: "L'idea di lasciare aperta la finestra elettorale di luglio per le elezioni amministrative e regionali, per noi è da escludere categoricamente. Diversi governatori sostengono questa ipotesi, assicurando la piena attuazione delle misure di sicurezza e di distanziamento. Ricordiamo però che non bisogna preoccuparsi solo del giorno delle elezioni, perché bisogna occuparsi anche della campagna elettorale ed assicurare a tutti l'esercizio delle libertà politiche e civili". "Abbiamo imposto ai cittadini di sostenere degli sforzi enormi per tutelare la salute di tutti - continuano i parlamentari - e non possiamo vanificarli per capitalizzare qualche consenso, come qualche politico vorrebbe, per non parlare degli ingenti costi che lo Stato dovrebbe sostenere. Per noi - concludono - il periodo è quello indicato dal decreto legge, ovvero in autunno. Adesso la priorità è assicurare la sicurezza e la salute di tutti".