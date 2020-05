Agricoltura: Piemonte, dare precedenza a disoccupati e giovani per lavoro nei campi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore all’agricoltura del Piemonte, Marco Protopapa, ha scritto ai ministri Bellanova e Catalfo per chiedere di dare la precedenza a cittadini italiani e stranieri regolari per far fronte alla carenza di manodopera nel settore agricolo. La lettera, oltre che della Regione Piemonte, è a firma della Provincia autonoma di Trento, delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Basilicata, Abruzzo. E' stata scritta dopo la seduta della Commissione Politiche Agricole che si è svolta il 6 maggio 2020. I firmatari fanno presente che con l’emergenza Covid-19 si apre la possibilità di percorrere nuovi canali e inserire nuovi strumenti normativi per creare strumenti di supporto al reddito delle famiglie italiane. “Rivolgersi in primis ai nostri disoccupati e alle giovani generazioni significa non soltanto andare incontro alle esigenze del mondo agricolo e rispondere alla necessità di trovare un’occupazione ma anche sensibilizzare gli italiani sull’importanza dell’agricoltura”. (segue) (Rpi)